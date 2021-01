Reggina, disavventura per la “vecchia fiamma” Bendtner: i ladri gli svaligiano casa mentre lui è fermo a Dubai

25 Gennaio 2021 13:32

Ennesima disavventura per l’ex oggetto del desiderio della Reggina Nicklas Bendtner: i ladri hanno svaligiato la sua casa in Danimarca mentre questi si trovava a Dubai per lavoro

Circa un anno e mezzo fa il suo nome aizzava il popolo di Reggio Calabria: Nicklas Bendtner era un obiettivo di mercato concreto per la Reggina, come fatto ampiamente capire dal presidente Luca Gallo in sede di presentazione della nuova – poi rivelatasi trionfante – stagione. Alla fine il gigante danese non arrivò e si virò su German Denis, ma le disavventure di cui è spesso protagonista l’ex Juve – quasi tutte fuori dal campo – continuano ad arrivare fino in riva allo Stretto.

L’ultima è di queste ore. Il calciatore, che si trovava a Dubai per lavoro, non è potuto tornare in Danimarca perché quest’ultima ha bloccato tutti i voli provenienti dalla capitale degli Emirati causa Covid. Nel frattempo, la sua casa – appunto vuota perché l’attaccante non è riuscito a far rientro – è stata svaligiata. La colpa, a detta di Bendtner, è del giornale ‘BT‘, che ha riportato la notizia secondo cui l’attaccante è rimasto bloccato a Dubai favorendo così il “via libera” dei ladri. Lo stesso, attraverso una Instagram Story nel suo profilo ufficiale, si è rivolto al quotidiano: “Quando la Danimara era zona arancione, il 4 gennaio- scrive – mi sono spostato, andando a Dubai per un viaggio di lavoro. Poi però il mondo si è capovolto e ora siamo passati in zona rossa. Non sarei partito se ci fossero stati dei cambiamenti in quel momento. Complimenti ‘BT’, sarai orgoglioso: hai già vinto il Premio Cavling”.