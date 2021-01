Reggina, Dalle Mura si presenta: “Amo follemente il gioco di Baroni, Aquilani mi ha parlato bene di Reggio”

27 Gennaio 2021 18:24

Il nuovo difensore della Reggina, Christian Dalle Mura, si presenta a stampa e tifosi: queste le sue parole in conferenza

Giovanissimo ma, a ben guardare il fisico, dalle spalle già abbastanza larghe per poter affrontare la prima vera e propria avventura tra i Prof. Christian Dalle Mura da qualche giorno è un nuovo calciatore della Reggina. Arrivato in prestito secco fino a giugno dalla Fiorentina Primavera (che ha aspettato la finale di Supercoppa prima di darlo via, a dimostrazione di quanto conti per i viola il giocatore), ha comunque al suo attivo diverse convocazioni in prima squadra da ormai un anno a questa parte. Si è subito unito al gruppo a Frosinone, pur rimanendo in panchina, ed è stato ufficialmente presentato alla stampa questo pomeriggio. Ecco le sue parole ai giornalisti.

FROSINONE-REGGINA – “Ho avuto la fortuna di andare subito in panchina a Frosinone, non me l’aspettavo. Ho visto una squadra organizzata e decisa. Mi ha impressionato l’intensità e la personalità, nei primi 60 minuti. Poi per stanchezza e cali fisici siamo andati in difficoltà”.