Reggina, la conta indisponibili per domani: Situm a rischio, e su Delprato e Rivas…

31 Gennaio 2021 15:50

Reggina-Salernitana, la conta degli indisponibili in vista della partita di domani sera: ancora diversi calciatori out. Il riepilogo

Settimana particolare per la Reggina, che scende in campo domani sera contro la Salernitana (clicca QUI per seguire la diretta del match). Anzi, più semplicemente, settimana lunga, con “Radio Mercato” sintonizzata per un giorno ancora e poco più e con la squadra amaranto che giocherà senza le distrazioni di voci e rumors.

Il tecnico Marco Baroni, nella conferenza stampa della vigilia, ha glissato sulla domanda legata ai possibili indisponibili, sbilanciandosi soltanto su Petrelli, out per una distorsione che si porta dietro. Gli altri nuovi arrivi, invece, saranno tutti convocati, e qualcuno di loro potrebbe anche partire dal primo minuto.

Tra gli indisponibili per domani causa infortunio, oltre a Petrelli, ci saranno però anche Delprato e Rivas. Su loro due occorre però segnalare che stanno bene, sono sulla via del recupero e potrebbero essere abili e arruolabili per la sfida di Pescara. A rischio c’è invece Situm, il quale potrebbe non far parte della lista dei convocati sempre per un problema fisico. Discorso a parte per i vari Vasic, Gasparetto, Charpentier, divisi tra acciacchi e voci di mercato.

Il tutto verrà comunque chiarito con la lista dei convocati ufficiali, che non uscirà però oggi. Baroni ha infatti ordinato un allenamento anche per domani mattina, in cui testerà la condizione dei suoi, scioglierà qualche dubbio e – al termine – diramerà l’elenco dei calciatori scelti.