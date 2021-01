25 Gennaio 2021 12:19

Il portiere della Reggina Nicolas Andrade aveva lasciato spazio a Plizzari nella ripresa di Frosinone a causa di un problema fisico: le sue condizioni e i tempi di recupero

Ogni volta che un calciatore della Reggina rimane a terra per qualche secondo durante una partita, sono dolori. Per i tifosi, per l’allenatore e lo staff, per la società tutta. Purtroppo, in questa stagione, gli infortuni occorsi ai componenti della rosa amaranto non si contano più, tra lungodegenti, gravi problemi di inizio stagione, ricadute.

L’ultimo ad incappare in questo “gioco pericoloso” è stato il nuovo portiere, Nicolas Andrade, che dopo la sua inoperatività contro il Lecce ha fatto lo stesso nel primo tempo a Frosinone, salvo poi accusare un problemino – acuito da una presa alta a ridosso dell’intervallo – e fare spazio nella ripresa a Plizzari, tornato in campo e rispondendo alla grande al momento difficile.

A differenza di altre situazioni, però, per Nicolas non dovrebbe trattarsi di niente di grave o lungo. Problema alla schiena per lui, che già nel corso del primo tempo al “Benito Stirpe” accusava qualche fastidio, come dimostravano anche le smorfie nei rinvii lunghi. La situazione va monitorata giorno per giorno insieme allo staff medico, ma un rientro già con la Salernitana non è da escludere, anche per via della “settimana lunga” che attende gli amaranto.