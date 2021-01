Reggina, prima uscita del calciomercato invernale: Peli torna all’Atalanta

6 Gennaio 2021 15:19

L’esterno classe 2000 fa ritorno all’Atalanta

La prima mossa del calciomercato invernale della Reggina è stata ufficializzata. Il classe 2000 Lorenzo Peli, poco utilizzato durante il girone d’andata del campionato di Serie B, fa ritorno a Zingonia. Come confermato qualche giorno fa dalla nostra redazione, l’agente ha annunciato un suo possibile nuovo prestito al Como. Di seguito la nota ufficiale che comunica il rientro del calciatore all’Atalanta: “La Reggina comunica che è stato definito l’accordo con il club Atalanta Bergamasca Calcio per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Lorenzo Peli. Il club, nell’augurare al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera, ringrazia l’Atalanta Bergamasca Calcio per la disponibilità e la collaborazione”.