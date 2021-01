Reggina, buone notizie dall’infermeria: Denis ha preso parte all’intera seduta

14 Gennaio 2021 15:30

Reggina, ogni tanto qualche buona notizia sul fronte infermeria: German Denis ha preso parte all’intera seduta di allenamento odierna

Per le (tante) notizie negative sul fronte infortuni, ogni tanto ce n’è anche qualcuna positiva. Lo aveva accennato ieri German Denis: “Cerco di farcela per il Lecce“, aveva detto a Reggina Tv. Oggi il centravanti argentino ha preso parte all’intera seduta della squadra, come scrive sul sito ufficiale amaranto.

“Altra mattinata di intenso lavoro sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata – si legge – Il gruppo, dopo la fase di riscaldamento, ha proseguito le esercitazioni di natura tattica degli ultimi giorni, in preparazione della gara con il Lecce. German Denis ha preso parte all’intera seduta assieme alla squadra. Nel finale si è disputata una partitella a tema su campo ridotto. Domani si effettuerà la rifinitura, al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati“.