Reggina, buone notizie dall’infermeria: Crisetig c’è. E per Frosinone scalpita…

21 Gennaio 2021 14:07

Reggina, ogni tanto qualche buona notizia dall’infermeria: Lorenzo Crisetig c’è e si appresta a partire dall’inizio a Frosinone

Crisetig c’è. No, non è Guido Meda che annuncia l’arrivo al traguardo di Valentino Rossi, ma la notizia del recupero importantissimo del centrocampista della Reggina. Il metronomo amaranto è l’unico con determinate caratteristiche all’interno della rosa e la sua assenza – più di altre – si sente maggiormente, così come accaduto anche sabato contro il Lecce. Il calciatore, che era stato sostituito ad Ascoli all’intervallo perché non al meglio, non è stato rischiato nell’ultimo match per evitare ricadute. Ma per la gara a Frosinone farà sicuramente parte del gruppo, e scalpita per partire dall’inizio.