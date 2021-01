Reggina, Baroni lancia un segnale: “buona prestazione, ma dal mercato mi aspetto arrivi qualcuno”

23 Gennaio 2021 16:24

L’analisi di mister Marco Baroni al termine di Frosinone-Reggina, match terminato 1-1

Buon pareggio ottenuto dalla Reggina, è terminato 1-1 l’incontro giocato al Benito Stirpe di Frosinone. Nel secondo tempo è stata molto difficile per la compagine di mister Marco Baroni resistere alla pressione dei padroni di casa per il solito calo fisico. Ecco l’analisi del match dell’allenatore amaranto a margine della sfida:

“Abbiamo giocato una partita molto buona, credo potevamo fare anche il raddoppio nel primo tempo. Poi è arrivato l’episodio del rigore. Ci siamo abbassati, sono venute a mancare le energie e in quel momento noi ci snaturiamo. Non siamo una squadra che riesce a difendersi in area di rigore. Non è una questione atletica, abbiamo creato molto e concesso poco. Nel mercato spero che arrivi qualcuno a darci una mano. La squadra ha capito cosa voglio, adesso per me contano le prestazioni. Il volume di gioco e per l’interpretazione della gara dovevamo portare a casa i tre punti. Non ho rischiato Del Prato a causa di un problema fisico, Lakicevic e Micovschi hanno fatto bene. Anche Menez ha dato il suo contributo, dovrà inserirsi nel mio modo di giocare. Da quando sono arrivato Denis ha avuto vari problemi, anche questa settimana non è stato nelle migliori condizioni, avrei voluto utilizzarlo in questa partita. Sto cercando di portare avanti un progetto, poi vedremo cosa accadrà con il mercato. La squadra deve capire anche mentalmente che calare fisicamente può verificarsi nel corso della partita. Se io avessi quattro attaccanti, io li avrei cambiati tutti. Ho un modo propositivo di giocare, non mi piace chiudermi, ma anche la squadra non ha queste caratteristiche ed è per questo che fa fatica nella ripresa”.