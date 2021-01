Reggina, l’Asd Reghium Esports rappresenterà il club amaranto al prossimo campionato BeSports

11 Gennaio 2021 21:33

L’ASD Reghium Esports rappresenterà la Reggina al prossimo campionato BeSports: la nota ufficiale del club amaranto

La Reggina non è solo reale ma, adesso, anche virtuale. Con una nota ufficiale, infatti, “comunica che l’ASD Reghium Esports rappresenterà il club al prossimo campionato BeSports. La Reghium Esports è un’ASD e il progetto nasce nel maggio del 2016 dall’idea di Egidio Morena. L’intento dell’associazione è quello di unire giocatori e amici in un unico gruppo nel rispetto e nel divertimento. La Reghium è un team videoludico che partecipa a tornei, eventi e campionati eSports su varie piattaforme e conta oltre 300 tesserati. L’ASD Reghium Esports sarà dunque Official Team eSports per la Reggina nel corso della stagione 2020/21″.