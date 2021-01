Regali San Valentino per lui, cosa regalare al nostro uomo? I consigli di Amazon

29 Gennaio 2021 14:39

Regali San Valentino per lui: su Amazon una sezione dedicata ai doni da fare agli uomini. Dai prodotti sportivi alle letture, passando per gadget hard a tecnologie ultra moderne

Mancano poco più di due settimane a San Valentino: la festa degli innamorati è alle porte e bisogna quindi provvedere al regalo per la nostra dolce metà. Fiori, peluche, oggetti personalizzati e cioccolatini sono i classici regali di San Valentino, ma quest’anno, ‘grazie’ anche alla pandemia, sono tanti i prodotti che potrebbero fare contentissime le nostre dolci metà. Oggi ci focalizziamo sui Regali San Valentino per lui: gli uomini apparentemente non sembrano essere molto esigenti, ma sono tante le passioni che coltivano e tantissimi quindi i regali che gli si potrebbero fare.

I lockdown e le chiusure per il coronavirus, poi, hanno fatto riemergere vecchie passioni o trovare nuovi hobby: dai puzzle alla lettura dei libri, passando per dei momenti di relax con tè e tisane o in vasca a coccolarsi con un bel bagno caldo che non si faceva da tempo ormai. Per coloro che sono indecise e non sanno cosa regalare al proprio uomo Amazon ha deciso di creare una sezione dedicata esclusivamente ai regali “per lui”, dando tanti spunti, idee e consigli sul dono da fare a San Valentino. Dagli accessori classici, come portafogli e bracciali, ad attrezzature sportive per allenarsi nonostante la chiusura delle palestre. Non mancano poi le idee piccanti per delle seratine bollenti o dispositivi tecnologici per foto, gaming e tanto altro.

Regali San Valentino per lui – Le proposte di Amazon

Tè e tisane

Tra i regali per uomo spiccano anche tanti cofanetti di tisane e tè, che con i lockdown e le varie chiusure sono maggiormente consumati in casa, anche dagli uomini

Regali sportivi

Non mancano, ovviamente, i prodotti sportivi. Panche, pesi, attrezzi per addominali, cyclette e tanto altro: perchè la pandemia ha costretto le palestre a chiudere e non tutti riescono ad adattarsi all’attività all’aperto, soprattutto col maltempo e le temperature fredde di tutt’Italia.

Regali alcolici

Immancabili poi tanti curiosi regali a tema… alcolico

Letture

Tra le proposte di Amazon spuntano anche interessanti libri

Regali classici

Non mancano poi portafogli, bracciali e zainetti

Regali Hot

I più coraggiosi opteranno per accessori un po’ piccanti

Barba e capelli

Ma c’è anche chi preferisce andare sul sicuro, scegliendo prodotti per barba e capelli

Regali romantici

Tra i prodotti consigliati da Amazon per un regalo perfetto spuntano anche i classici gadget romantici personalizzabili

Regali tecnologici

Immancabili poi i regali tecnologici