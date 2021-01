Regali San Valentino, ecco cosa desiderano veramente le donne: i consigli di Amazon

31 Gennaio 2021 21:15

Cosa regalare ad una donna a San Valentino? I più gettonati sono i prodotti per la cura della persona, ma anche per la casa… da far usare a mariti e compagni

Mancano 14 giorni a San Valentino: chi non ha già provveduto a comprare il regalo per la propria dolce metà deve subito correre ai ripari. Il tempo scorre e in un batter d’occhio arriverà la Festa degli innamorati. Chi vuole evitare di dover comprare un regalo all’ultimo momento, di fretta, deve iniziare a pensare a cosa regalare al proprio amato o alla propria amata. Ecco quindi che Amazon ha deciso, proprio per San Valentino, di creare delle sezioni dedicate proprio ai regali, per lui e per lei. Oggi parliamo dei doni da fare alle donne, cercando di capire cosa desiderano veramente. Spesso le donne ricevono, non solo a San Valentino, ma anche al compleanno o in altre ricorrenze, prodotti per la casa: robot da cucina, aspirapolvere e altro per cucinare o pulire, ma questi prodotti sono apprezzati solo se si tratta di elettrodomestici di ultima generazione, facili da usare, per alleggerire il lavoro in casa e soprattutto per poterli fare usare anche agli uomini, in modo tale da dare un aiuto in casa alle loro compagne.

Tra i regali più apprezzati ci sono sicuramente i prodotti per la cura della persona, come phon, arricciacapelli e tutti i prodotti per una piega impeccabile. Dal Dyson Airwrap per una piega facile e veloce ai ferri per le onde, ma anche prodotti per il make up, profumi, massaggiatori e tanto altro.

Prodotti per la cura della persona

Tutte le donne, anche quelle meno vanitose, amano prendersi cura del proprio corpo, della propria pelle e dei capelli. Per questo motivo sono sempre apprezzatissimi questi regali. Creme, lozioni, accessori e attrezzi vari.

Tè e tisane

Per chi ama concedersi un momento di relax durante la giornata stressante e ama soprattutto spaziare e testare gusti e sapori nuovi.

Regali hot

Tra le proposte di Amazon non mancano regali piccanti.. dai sexy toys all’abbigliamento sensuale per una serata bollente.

Regali sportivi

Con la chiusura delle palestre sono tantissime le donne che si mantengono in forma allenandosi all’aperto o in casa, ma c’è sempre qualche attrezzatura che manca

Gioielli e orologi

Per le donne sono gettonatissimi anche i gioielli, così come anche gli orologi. Amazon ha selezionato le proposte migliori per un regalo perfetto.

Prodotti per la cucina e la pulizia della casa

Come già accennato, le donne amano i prodotti ‘top’, quelli che consentono di pulire facilmente e velocemente e che, soprattutto, possono usare anche i loro uomini, in modo da avere un grosso aiuto in casa, è questo il miglior regalo che si possa desiderare.