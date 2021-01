Recovery Fund, Spirlì: “Ponte sullo Stretto, Porto di Gioia Tauro e alta velocità, interventi per la Calabria ora o mai più”

29 Gennaio 2021 18:07

“Ho ricordato al governo l’importanza di questi interventi strategici per la Calabria”: lo ha comunicato il presidente f.f. Nino Spirlì

“A quello stesso governo che ha cancellato tutti gli interventi a favore di questa regione, fino alla fine ho ricordato che qui sono indispensabili interventi strategici, non per la sola Calabria, ma per l’Europa. Penso alla digitalizzazione o al porto di Gioia Tauro, il più importante del Mediterraneo; al raddoppio ferroviario Reggio-Bari; all’alta velocità e al ponte sullo Stretto, che non avvicinerebbe solo due città del Sud, ma rappresenterebbe l’unione dell’Europa con la sua punta più estrema, la Sicilia”. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, nel corso di un intervento in videoconferenza con i rappresentanti regionali di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Confapi, Casartigiani e Ascoa.

“Tutte queste opere – ha aggiunto il governatore della Lega – o si fanno ora o non si faranno mai più. Per quanto mi riguarda, assicuro che continueremo a essere rumorosi per rivendicarle. Non urleremo per il gusto di farlo, ma perché vogliamo che le cose siano fatte. Anche per questo ci siamo uniti agli altri presidenti del Sud per difendere le quote del Recovery per il Mezzogiorno”.