Recovery fund, Klaus Davi: “escludere la Calabria è un assist alla mafia”

18 Gennaio 2021 12:51

Klaus Davi: “escludere la Calabria dal Recovery Fund è un formidabile assist alla mafia e alla ‘Ndrangheta”

“Escludere la Calabria dal Recovery Fund è un formidabile assist alla mafia e alla ‘Ndrangheta. Non posso credere che chi ha scritto quel documento voglia sancire la morte civile e sociale della Calabria. Confido nella preparazione e nelle promesse di persone che stimo come il Ministro del Tesoro Roberto Gualtieri e la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli, che queste terre le conosce bene. Confido in un immediato intervento del Presidente Conte che proprio in occasione di un Consiglio dei Ministri qui in Calabria aveva definito come priorità la ripresa economica di queste terre“. Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi che ieri al Tg4 ha ribadito: “Se questo è il modo con cui vogliono aiutare il Sud siamo alla frutta. Spero che gli oltre 40 deputati e senatori che paghiamo al Parlamento escano dal torpore e battano un colpo”. Alla puntata ha partecipato anche Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia.