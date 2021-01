Raccolta rifiuti Covid a Messina, Lombardo: “la sicurezza è stata sempre nostra prima priorità”

18 Gennaio 2021 09:49

Messina, raccolta rifiuti Covid. Lombardo (Msbc) replica a sindacati: “la sicurezza è stata sempre nostra prima priorità”

“Siamo addolorati per la morte per Covid 19 di un nostro operatore, il management dell’azienda e l’intero consiglio di amministrazione si stringono con affetto alla famiglia porgendo le più sincere condoglianze. La sicurezza dei lavoratori è sempre stata e sarà la priorità principale nella nostra azienda. Siamo sempre accanto ai lavoratori che ogni giorno con spirito di abnegazione continuano a garantire un servizio alla città, a volte poco compreso in un momento veramente critico per la città a causa del diffondersi incontrollato della pandemia“. A scriverlo in una nota il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che aggiunge: “La richiesta della vaccinazione dei nostri operatori, perché esposti al rischio tanto quanto gli operatori sanitari e perché devono garantire un servizio pubblico essenziale, è stata già richiesta dal sottoscritto al Commissario dott.ssa Furnari già il 5 gennaio scorso proprio durante il tavolo tecnico sui rifiuti, perché proprio il sottoscritto, proprio sul tema della prevenzione non hai mai lesinato ne risorse e ne attività affinché in azienda si rispettasse quanto previsto dalle procedure anti Covid 19. Per responsabilità e competenze esterne però bisogna fare squadra, tutti, per questo ho già convocato per domani un tavolo con tutte le organizzazioni sndacali. affinché quanto già richiesto all’ASP dal sottoscritto da oltre dieci giorni sia supportato da tutti soprattutto alla luce anche delle negligenze che stanno emergendo nelle ultime settimane da parte dell’ASP”.