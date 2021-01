Quagliarella allontana la Juventus e giura amore alla Sampdoria: “legami più forti dei corteggiamenti” [FOTO]

7 Gennaio 2021 15:18

Fabio Quagliarella allontana le lusinghe della Juventus: attraverso un post Instagram il calciatore giura amore alla Sampdoria

La Juventus è alla ricerca di una quarta punta che possa rinforzare il reparto offensivo che attualmente ha in dote solo calciatori: Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala, tre campioni senza dubbio, ma che numericamente non garantiscono continuità di prestazioni in 3 competizioni. Un attaccante di scorta low cost, che non abbia pretese di titolarità ma che sappia farsi trovare pronto nelle emergenze e quando sarà il momento di far rifiatre i titolari, è una delle richieste di mercato fatte da Andrea Pirlo alla dirigenza. Quell’attaccante però non sarà Fabio Quagliarella. Il bomber della Sampdoria era stato più volte accostato ai bianconeri nei giorni scorsi, ma a smentire le voci di mercato ci ha pensato il diretto interessato con un dolce post su Instagram: “se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così“.