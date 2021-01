Protesta #IoApro, a Bologna ristorante accoglie i clienti. Mandata via la Polizia: “Libertà!” [VIDEO]

16 Gennaio 2021 15:26

Tanti applausi nonostante gli agenti fossero lì per multare il locale che contro le norme previste dal Dpcm stava garantendo il servizio al tavolo in orario serale

In molte zone d’Italia ieri è andata in scena la protesta #IoApro! Da Milano a Pesaro, passando per Cagliari, Roma e Bologna si sono verificate scene di disobbedienza civile. Come si può vedere dal VIDEO (link in basso) nel capoluogo emiliano alcuni cittadini hanno manifestato in modo simbolico contro il governo Conte e mandato via la Polizia Locale dal ristorante al grido: “Libertà! Libertà! Libertà!”. Tanti applausi nonostante gli agenti fossero lì per multare il locale che contro le norme previste dal Dpcm stava garantendo il servizio al tavolo in orario serale. La solidarietà dei clienti presenti che hanno saldato il conto col locale prima di dirigersi verso l’uscita.