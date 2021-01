Previsioni Meteo, dopo l’Epifania arriva un’ondata di caldo: temperature senza precedenti nel weekend in Calabria e Sicilia

5 Gennaio 2021 21:31

Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di caldo in arrivo nei prossimi giorni in Calabria e Sicilia

Dopo l’Epifania arriverà la più grande ondata di caldo della storia di Gennaio al Sud. Gli ultimi aggiornamenti meteo per i prossimi giorni confermano il raro evento meteorologico. Già a partire da domani la colonnina di mercurio inizierà ad impennarsi, soprattutto in Sicilia e Calabria, e Giovedì 7 inizierà l’ondata di calore con picchi di +20°C sull’Isola, poi le temperature aumenteranno ancora Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10, quando raggiungeremo oltre +25°C in Sicilia e molto vicine ai +25°C in Calabria. In molte località si batteranno i record storici di caldo del mese di Gennaio, soprattutto in Calabria e Sicilia, dove saranno giornate tardo primaverili e le temperature rimarranno elevatissime anche di notte.