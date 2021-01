Porto Gioia Tauro: il Commissario Agostinelli ha incontrato oggi il Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli

14 Gennaio 2021 16:08

Il Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha incontrato oggi il Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), Marcello Minenna. Nell’occasione sono state affrontate tematiche di interesse comune di particolare rilievo e di grande attualità. L’incontro, avvenuto nell’ambito delle reciproche attività di relazioni istituzionali, ha costituito l’occasione per rinsaldare i rapporti di collaborazione nelle diverse attività, che vedono spesso l’Autorità portuale e l’Agenzia impegnate in prima fila. Entrambi hanno condiviso la necessità di continuare nella collaborazione attiva fra le due istituzioni, finalizzata a rendere sempre più efficiente e capillare la rete di controlli delle merci che circolano in porto ma anche a semplificarne la burocrazia, rendendoli più snelli e veloci anche grazie interoperabilità tra il sistema informativo doganale AIDA e i sistemi informativi portuali (Port Community System).