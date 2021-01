Ponte sullo Stretto, la posizione ambigua di Spadafora: “meglio pensare a tenerci stretti i ponti che abbiamo”

11 Gennaio 2021 15:59

Una risposta che non soddisfa nessuno quella del Ministro grillino

Da sempre un tabù per i cittadini siciliani e calabresi, oltre che argomento al centro delle discussioni politiche. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nel corso di un’intervista rilasciata al giornalista Emilio Pucci per Il Messaggero ha risposto ad una domanda relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto: “pensiamo a tenerci stretti i ponti che abbiamo, piuttosto, per evitare tragedie”. Risposta abbastanza ambigua che, come sempre all’interno del mondo Cinque Stelle, non hai mai preso una posizione a favore della costruzione del Ponte. Eppure adesso che si parla di Recovery Fund, la definizione del progetto potrebbe essere presa in considerazione, e un ministro originario del Sud dovrebbe esprimersi in maniera più chiara su un’opera che potrebbe portare molti vantaggi in termini di occupazione all’intero Meridione d’Italia.