Ponte sullo Stretto, Siracusano: “centrale per lo sviluppo”

6 Gennaio 2021 11:44

Ponte sullo Stretto, le parole di Matilde Siracusano deputata messinese di Forza Italia

“La lettera del presidente Silvio Berlusconi al ‘Sole 24 Ore’ e’ semplicemente illuminante. Il nostro leader declina i progetti per l’Italia del futuro, per far ripartire il Paese, per dare speranza e prospettiva ai nostri concittadini. Il governo e’ fermo, impantanato, bloccato da guerre e litigi. Forza Italia e il centrodestra sono in campo, pronti a guidare la Nazione. Nei nostri punti programmatici – da realizzare gia’ con le risorse europee del Recovery Fund – pubblica amministrazione, giustizia e fisco, ma anche Mezzogiorno e grandi opere. Il presidente Berlusconi lo dice senza giri di parole: la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e’ assolutamente centrale per lo sviluppo del Paese, del Sud, della Sicilia, della Calabria. Basta freni, basta steccati ideologici, basta guastatori di professione. Non possiamo perdere questo treno, non possiamo sciupare un’occasione unica e irripetibile“. Cosi’ Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.