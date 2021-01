“Più Ellinomatheia per la Calabria”: progetto concluso con successo

16 Gennaio 2021 16:04

Superfast Ferries, la più grande compagnia greca di trasporti marittimi, e il Centro di Lingua e Cultura Ellenica Ellinomatheia di Reggio Calabria hanno promosso il progetto didattico “Più Ellinomatheia per la Calabria” con l’obiettivo di rafforzare la diffusione degli studi greci in Calabria, una regione profondamente legata alla cultura ellenica sin dall’epoca della Magna Grecia. Infatti, a partire dal 2020 e, nonostante le condizioni avverse provocate dalla pandemia, il progetto ha offerto a tutti i partecipanti l’opportunità non solo di studiare la lingua greca moderna ma anche di prepararsi per l’esame di Certificazione Linguistica, promossa dal Centro di Lingua Ellenica di Salonicco (Grecia). Fu così che tredici studenti, studentesse e docenti del Liceo Classico e del Liceo Linguistico dell’Istituto “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni, dopo aver completato il corso di 40 ore – svolto per la maggior parte con la didattica a distanza – sono riusciti a ottenere tutti la Certificazione di Lingua Greca di Livello A1. “Abbiamo raggiunto il 100% di successo, un risultato straordinario che ci riempie di speranza e di orgoglio, ottenuto grazie alla proficua collaborazione tra la nostra Associazione il nostro sponsor e l’ ”Istituto Nostro-Repaci”, diretto dalla Prof.ssa Maristella Spezzano, la quale vorrei ringraziare per la fiducia e la disponibilità” commenta la prof.ssa Vasiliki Vourda, direttrice del Centro Ellinomatheia. Il programma di sponsorizzazione denominato “Grecia – Italia: un viaggio in lettere con Superfast Ferries” a favore dell’attività didattica del Centro Ellinomatheia di Reggio Calabria, continua cosi per il terzo anno consecutivo, avvicinando l’Italia alla Grecia (e viceversa), non solo con i mezzi marittimi ma anche attraverso la lingua e la cultura ellenica.

“Esprimo la soddisfazione mia e di tutta la comunità scolastica del Nostro Repaci – afferma la Dirigente Spezzano – per i risultati raggiunti dagli studenti e dai docenti che si sono dedicati con passione ed entusiasmo in un percorso linguistico che rappresenta una novità nel campo delle certificazioni delle lingue straniere. La consolidata sinergia con il Centro Ellinomatheia e la preziosa collaborazione con la prof.ssa Vasiliki Vourda hanno consentito ai partecipanti di arricchire il loro curriculum e di costruire un ponte tra passato e presente. I nostri studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare nello spazio e nel tempo una lingua che è la fonte del nostro lessico, e di rafforzare la consapevolezza delle radici greche del nostro territorio, proiettandole nel futuro in una dimensione sempre più europea”.