Pelè difende il suo record di gol e allontana Cristiano Ronaldo: “1283 reti, sono il miglior goleador di sempre”

5 Gennaio 2021 13:07

Pelè difende il suo record di gol dall’assalto di Cristiano Ronaldo e aggiorna la sua bio su Instagram con la voce: 1283 gol, il miglior goleador di sempre

Grazie alla doppietta segnata contro la Juventus Cristiano Ronaldo ha superato un altro straordinario traguardo nella sua carriera. Il campione portoghese ha infatti scavalcato Pelè nella classifica dei gol segnati in carriera: CR7 è attualmente a quota 758, Pelè invece è fermo a 757. Cavalcando l’onda della polemica sul record di gol segnati da Messi con una sola maglia, che il Santos non ritiene valido ed assegna ancora a Pelè contando anche le reti segnate nelle amichevoli, Pelè ha voluto difendere il proprio record sui social. Il fenomeno brasiliano ha infatti aggiornato la sua bio su Instagram aggiungendo la voce “Leading Goal Scorer of All Time (1,283)”. Pelè si ritiene dunque il calciatore con il maggior numero di gol in carriera, ben 1283, contando dunque anche quelli segnati con la nazionale paulista, quella militare e nelle amichevoli. Secondo la classifica RSSSF (Fondazione Statistiche Rec.Sport.Soccer) però, ‘O’Rey’ sarebbe addirittura al terzo posto: non solo Cristiano Ronaldo davanti a lui, ma anche Josef Bican, leggenda dello Slavia Praga con 759 gol siglati in carriera.