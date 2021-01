Paura a Reggio Calabria: ragazzo aggredisce la madre facendola finire in Ospedale, il giovane è in Questura

12 Gennaio 2021 17:18

Reggio Calabria, il ragazzo al momento è in Questura e la madre è ricoverata agli Ospedali Riuniti

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Reggio Calabria e precisamente in via Cartisano a Pellaro, dove un ragazzo ha aggredito violentemente la madre procurandole ferite che ne hanno richiesto il ricovero agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Grazie al tempestivo intervento delle volanti della Polizia di Stato, si è evitato il peggio e il ragazzo è stato bloccato e attualmente si trova presso gli uffici della Questura. Il ragazzo è insano di mente ed è in cura presso l’Istituto di Igiene Mentale.