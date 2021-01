Paura per Elisabetta Gregoraci: operata d’urgenza all’utero dopo il Grande Fratello VIP

30 Gennaio 2021 15:39

Elisabetta Gregoraci svela un retroscena successivo all’uscita dal Grande Fratello VIP: la showgirl calabrese operata d’urgenza all’utero

Momenti di paura successivi all’uscita dal Grande Fratello VIP per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico d’urgenza dopo un consulto medico. Decisione tenuta segreta anche ai follower social dell’amatissima protagonista dell’edizione 2021 del GF. Ospite nella trasmissione tv ‘Verissimo’, l’ex moglie di Flavio Briatore ha spiegato di aver effettuato una visita medica presso il suo ginecologo, dalla quale è stata scoperta la presenza di un polipo nell’utero. Il medico della ex gieffina ha dunque optato per un’immediata operazione chirurgica, effettuata il giorno successivo. Elisabetta Gregoraci ha spiegato alla conduttrice Silvia Toffanin di aver avuto molta paura nel momento in cui le è stata comunicata la notizia, poichè nel 2010 ha perso la madre a causa di un tumore che la donna non è riuscita a superare.