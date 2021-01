Paura su aliscafo diretto a Milazzo, onda anomala investe il “Calypso” e rompe finestrino: l’interno si allaga, panico tra i passeggeri

14 Gennaio 2021 08:19

Paura a bordo dell’aliscafo “Calypso” Liberty Lines che collega le Eolie a Milazzo: un’onda anomala lo ha investito rompendo un finestrino

Paura ieri a bordo dell’aliscafo che collega le Eolie a Milazzo: un’onda anomala ha investito il “Calypso” Liberty Lines in piena velocità rompendo il finestrino di prua nel lato sinistro. L’interno si è allagato e ci sono stati attimi di panico tra i 24 passeggeri, tra i quali comunque non si sono registrati feriti. A velocità ridotta, il comandante Maurizio Castrogiovanni ha portato a compimento la traversata.

I danni subiti dal “Calypso” renderanno necessario il suo trasferimento presso il cantiere Liberty Shipyard di Trapani per i lavori di riparazione.

La compagnia si trova al momento impossibilitata a sostituire il Calypso con altri mezzi analoghi: a partire da oggi i collegamenti fra Milazzo e le Eolie saranno comunque garantiti secondo il “Piano a tre” di emergenza con la rotazione degli aliscafi Eduardo M, Platone ed Antioco.