Papa Francesco si mette a dieta: dovrà perdere una decina di chili per curare la sciatalgia

29 Gennaio 2021 19:03

Papa Francesco dovrà mettersi a dieta per curare la sciatalgia: scelta la strada di un’alimentazione più attenta prima dell’eventuale intervento chirurgico

“Da domani dieta!“, una frase senita un sacco di volte, messa in pratica molte meno. Questa volta però a dirlo è addirittura Papa Francesco. Il pontefisce dovrà sottoporsi ad una dieta abbastanza rigorosa per perde una decina di chili al fine di attenuare i dolori persistenti tremendamente fastidiosi che lo assalgono continuamente a causa della sciatalgia cronica. Nella giornata di ieri si erano diffuse diverse notizie riguardanti un imminente intervento chirurgico al quale il papa si sarebbe dovuto sottoporre per curare un problema fisico che stava diventando un ostacolo alle sue mansioni. Papa Francesco infatti non ha potuto celebrare il ‘Te Deum’ del 31 dicembre e la successiva messa del 1° dell’anno proprio a causa dei forti dolori dovuti alla sciatalgia che lo immobilizzano a letto.

L’ipotesi intervento è stata, per ora, accantonata, prima si proverà a seguire un’alimentazione un po’ più corretta per provare ad alleviare i problemi che affliggono il Santo Padre da tempo, nonostante fin dalla sua elezione nel 2013 si sia sottoposto regolarmente a cure e sessioni di fisioterapia. Dalla Santa Sede fanno sapere che il papa non rinuncerà ai suoi prossimi impegni, come il viaggio in Iraq nei primi giorni di marzo, segno che comunque il Pontefice ha una grande forza di volontà e non intende sottrarsi alle sue mansioni. Nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana però, Bergoglio ha tenuto il suo discorso da seduto spiegando: “dovrei parlare in piedi, ma voi sapete che la sciatica è un ospite un po’ molesto. Vi chiedo scusa e vi parlerò seduto”.