Papa Francesco, Maradona e il ricordo del Mondiale ’86: “Diego poeta del calcio. E quella ragazza giapponese…”

2 Gennaio 2021 11:08

Papa Francesco racconta Maradona e un ricordo legato al ‘Pibe de oro’ risalente al Mondiale vinto dall’Argentina nel 1986 grazie alle magie di Diego

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, papa Francesco ha parlato di sport a 360 gradi, soffermandosi anche sulla straordinaria figura di Diego Armando Maradona, suo connazionale scomparso prematuramente lo scorso 25 novembre. Il potefice ha definito l’ex calciatore del Napoli un poeta, raccontando un particolare aneddoto sul Mondiale 1986 vinto dall’Argentina mentre lui studiava a Francorforte: “in campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli. Era anche un uomo molto fragile. Ho un ricordo personale legato al Campionato del Mondo del 1986, quello che l’Argentina vinse proprio grazie a Maradona. Mi trovavo a Francoforte, era un momento di difficoltà per me, stavo studiando la lingua e raccogliendo materiale per la mia tesi. Non avevo potuto vedere la finale del Mondiale e seppi soltanto il giorno dopo del successo dell’Argentina sulla Germania, quando una ragazza giapponese scrisse sulla lavagna ‘Viva l’Argentina’ durante una lezione di tedesco. La ricordo, personalmente, come la vittoria della solitudine perché non avevo nessuno con il quale condividere la gioia di quella vittoria sportiva“.