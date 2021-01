Papa Francesco, Gino Bartali e l’impegno verso gli ebrei: “rischiò la sua vita per salvarne 800”

2 Gennaio 2021 12:30

Papa Francesco ricorda le gesta eroiche di Gino Bartali durante la Seconda Guerra Mondiale: il ciclista salvò diversi ebrei dalla persecuzione nazi-fascista

Gino Bartali ha un posto speciale nella storia dello sport italiano. Non solo straordinario campione di ciclismo, Gino Bartali svolse un ruolo di fondamentale importanza durante la Seconda Guerra Mondiale nel salvataggio delle vite di centinaia di ebrei dalla persecuzione nazi-fascista. Il ciclista, con la scusa degli allenamenti, riuscì più volte ad evitare i controlli, attraversando l’Italia per portare da una città all’altra documenti falsi per impedire la deportazione di molte persone.

In una recente intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, Papa Francesco ha celebrato le gesta di Gino Bartali raccontando un particolare aneddoto risalente ad un suo viaggio allo Yad Vashem: “non ho una così grande conoscenza in materia, ma le posso dire che seguo con interesse tutte quelle storie di sport che non sono fini a se stesse, ma provano a lasciare il mondo un po’ migliore di come lo trovano. Quando, durante un viaggio apostolico, sono stato allo Yad Vashem a Gerusalemme, ricordo che mi raccontarono di Gino Bartali, il leggendario ciclista che, reclutato dal cardinale Elia Dalla Costa, con la scusa di allenarsi in bicicletta partiva da Firenze alla volta di Assisi e faceva ritorno con decine di documenti falsi nascosti nel telaio della bici che servivano per far fuggire e quindi salvare gli ebrei. Pedalava per centinaia di chilometri ogni giorno sapendo che, qualora lo avessero fermato, sarebbe stata la sua fine. Così facendo offrì una vita nuova a intere famiglie perseguitate dai nazisti, nascondendo qualcuno di loro anche a casa sua. Si dice che aiutò circa ottocento ebrei, con le loro famiglie, a salvarsi durante la barbarie a cui vennero sottoposti. Diceva che il bene si fa e non si dice, se no che bene è? Lo Yad Vashem lo considera ‘Giusto tra le nazioni’, riconoscendo il suo impegno. Ecco la storia di uno sportivo che ha lasciato il mondo un po’ meglio di come lo ha trovato“.