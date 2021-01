Paolo Ferrara, l’uomo di Giorgia Meloni che Falcomatà candida alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

5 Gennaio 2021 10:21

Reggio Calabria: Paolo Ferrara, vicino a Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, già avversario di Falcomatà nel 2014, si candida nelle liste del sindaco in vista delle elezioni della Città Metropolitana

Desta enorme scalpore la candidatura di Paolo Ferrara, consigliere comunale di Platì e già avversario di Falcomatà alle comunali di Reggio Calabria del 2014, proprio in una delle liste del sindaco (S’Intesi Metropolitana) per le elezioni della Città Metropolitana in programma per il 24 Gennaio. La figura del Prof. Ferrara, infatti, è legata ad ambienti del Centro/Destra sia reggino che nazionale: è vicino al leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, e molto amico di Denis Nesci, commissario metropolitano di FdI, dopo una giovanile militanza nel Partito Repubblicano dell’on. Francesco Nucara, saldamente nella coalizione di Centro/Destra del “Modello Reggio” guidato da Peppe Scopelliti.

Paolo Ferrara è Presidente del Consorzio Universitario Metropolitano UniReggio di Reggio Calabria con cui da anni è attivo nel settore culturale della formazione e dell’insegnamento.