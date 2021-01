Palmi: completati alcuni interventi per il potenziamento della rete elettrica

28 Gennaio 2021 17:02

Palmi: l’intervento realizzato consente di aumentare la resilienza degli impianti alle ondate di calore e di migliorare la qualità del servizio elettrico in tale area

Nell’ambito delle attività pianificate per innovare e potenziare i propri impianti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica in media e bassa tensione, ha da qualche giorno completato, nel Comune di Palmi, nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, la realizzazione di 4 linee elettriche, in media tensione (20.000 Volt) che collegano la locale Cabina Primaria alle Cabine Secondarie presenti in tutto il territorio di Palmi e che, quindi, assicureranno il transito dell’energia elettrica necessaria in tale area. Le nuove linee elettriche, realizzate in sostituzione di altrettante esistenti linee, sono lunghe circa 3 Km e sono state tutte realizzate in cavo interrato. Per limitare l’impatto sul territorio urbanizzato, per circa 1,4 Km di tali linee i lavori sono stati effettuati utilizzando la tecnica della perforazione orizzontale controllata (TOC), con tecnologia “No dig”. L’utilizzo di tale tecnica ha, così, consentito sia di ridurre i tempi d’intervento, sia di limitare i disagi per la cittadinanza. Tali interventi, che hanno comportato per E-Distribuzione un investimento complessivo di circa 350.000 euro, consentiranno di migliorare il grado di resilienza degli impianti alle ondate di calore e di migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio elettrico per tutte le forniture presenti nel Comune di Palmi. Per il 2021 E-Distribuzione ha, comunque, già pianificato ulteriori interventi e investimenti che consentiranno, in tutto il comprensorio della Piana di Gioia Tauro, di realizzare nuovi impianti e di innovare tecnologicamente gli impianti già esistenti.