Pallamano Crotone, tamponi negativi: finalmente si torna al Palakrò per gli allenamenti

29 Gennaio 2021 10:40

I giocatori della Pallamano Crotone, dopo essere risultati negativi al tampone, sono tornati ad allenarsi al Palakrò in vista del campionato di B2

Gli occhi lucidi non sono mancati e non solo per l’effetto del bastoncino del tampone. Nella scorsa settimana tutti i tesserati della Pallamano Crotone hanno effettuato i tamponi e da lunedì, dopo essere risultati tutti negativi, sono tornati a casa, hanno ripreso ad allenarsi al Palakrò. Visibilmente emozionati non hanno potuto manifestare questa gioia con abbracci ma si sono contenuti in osservanza dei rigidi protocolli imposti dalla federazione. Si riprende dunque, meglio tardi che mai, e si riprende nel modo più opportuno con una squadra che si allena dove lo ha sempre fatto da quando il Palakrò è stato realizzato. E adesso bisogna andare di corsa. Una corsa contro il tempo per ritrovare nel minor tempo possibile una forma fisica ottimale, perché quella attuale è lontana dalla migliore. Le notizie, ancora tutte da ufficializzare, vedono la Pallamano Crotone, unica rappresentante della regione Calabria, inserita nel girone pugliese con altre cinque squadre. Il campionato dovrebbe iniziare subito dopo la metà di febbraio, ma manca ancora il via definitivo. Intanto si comincia e non manca il sudore che scende copioso nonostante la temperatura a dir poco rigida. Il tecnico Antonio Cusato è costretto a condensare in poco meno di tre settimane una preparazione atletica che di solito fa svolgere nel doppio del tempo. Non sarà semplice, ma l’entusiasmo dei giocatori della sempre più giovane Pallamano Crotone, certamente faciliterà questo compito. Il tecnico ha optato di dividere la squadra in gruppi che sostengono sedute di allenamento miste con la cura della parte atletica, della forza, della tecnica e della tattica. Ogni gruppo effettua un lavoro specifico e poi via a rotazione per tutta la durata della seduta. La condizione generale non può essere buona perché sono stati troppi i mesi di inattività e il lavoro personale effettuato a casa è servito ma non può essere lo stesso, per fortuna che la squadra si è allenata in spiaggia nei mesi di settembre e ottobre. Sembra ci si avvii verso un piccolo ritorno alla normalità, almeno dal punto di vista sportivo e questa è già la prima vittoria della Pallamano Crotone in questo tormentato anno.