Pallacanestro Viola ko contro Molfetta, coach Bolignano a StrettoWeb: “esperienza e aspetto mentale ci hanno penalizzato” [VIDEO INTERVISTA]

31 Gennaio 2021 22:44

Pallacanestro Viola ko contro Molfetta nella 9ª giornata di Serie B: coach Bolignano analizza la gara ai microfoni di StrettoWeb

Epilogo amaro nella sfida del PalaCalafiore di questa sera fra Pallacanestro Viola e Pallacanestro Pavimaro Molfetta (58-72). I neroarancio non sono riusciti ad interrompere una lunga striscia di sconfitte che li vede a secco dal successo contro Monopoli della 4ª giornata, lo scorso 20 dicembre 2020. Questa sera la Viola era partita molto bene nel primo quarto, salvo poi andare in svantaggio all’intervallo e vedersi sfuggire di mano il match al ritorno in campo nel terzo periodo di gioco. Secondo un copione già visto in stagione, la grande grinta dei neroarancio ha permesso di abbozzare un tentativo di rimonta, mai andato oltre il -5 di svantaggio.

Nella conferenza stampa post gara, coach Domenico Bolignano ha analizzato la partita ai microfoni di StrettoWeb concentrandosi su quanto l’aspetto mentale, dovuto alla recente serie negativa e alla pressione che può esserci su un gruppo così giovane, possa aver influito sulla sconfitta di questa sera: “l’aspetto mentale ha inciso in questa partita. Ci sono momenti in cui abbiamo provato a rifarci sotto e forse li hai la paura di prenderti un tiro, metti la palla per terra, fai due palleggi e perdi palla. Nel momento importante difensivo sbagli una difesa perché non sei concentrato. Subentra, oltre l’aspetto tattico e tecnico, anche l’aspetto emotivo, sapere che in quel momento quella palla pesa tanto e non essere forse maturi in questo momento per far sì che quella palla viene presa con un tiro. […] Un giocatore esperto quel tiro lo prende, ne prende altri 32, vedi Genovese 3/11 da 3 punti, comunque continua a prenderli perché sono tiri che lui ha e che gli lasciano, ma è ovvio che non possiamo caricare tutto su Genovese, abbiamo anche necessità che gli altri si prendano qualche responsabilità in più”.