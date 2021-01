Pallacanestro Viola Reggio Calabria, coach Bolignano a StrettoWeb: “contento della grinta, la poca lucidità ci ha punito”

17 Gennaio 2021 22:33

Coach Bolignano commenta Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Ruvo di Puglia: l’allenatore neroarancio contento della grinta, meno della poca lucidità

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria che si arrende 57-62 a Ruvo di Puglia al termine di un match acceso e divertente. A sorridere nel finale è però soltanto la formazione pugliese che trova due triple devastanti che tagliano le gambe ai neroarancio. La poca lucidità e forse la mancanza di un po’ di cinismo hanno fatto il resto.

Un vero peccato per la Viola che ha dimostrato di avere carattere. Nel terzo quarto la partita si è incattività, qualche fallo di troppo, spesso chiamato in favore degli ospiti, ha fatto infiammare il PalacalaFiore nonostante le pochissime persone autorizzate in presenza. I neroarancio hanno però reagito con grande maturità, nonostante il gruppo giovane. Caratteristica che coach Bolignano ha sottolineato ai microfoni di StrettoWeb, pur non dicendosi contento della gestione dei possessi finali: “sono contento della reazione dei miei, della maturità in quel momento, nel cercare di portare la partita dalla nostra parte. Sono contento di questo, meno del fatto che non siamo stati cinici nelle fasi finali del match…”.