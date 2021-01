Pallacanestro Viola, Pavone Gomme nuovo sponsor

23 Gennaio 2021 14:14

Con una nota ufficiale, la Pallacanestro Viola comunica che Pavone Gomme è il nuovo sponsor

Pallacanestro Viola è lieta di comunicare la sponsorship con Pavone Gomme. Pavone Pneumatici e Revisioni – Centro First Stop, via Nazionale Pentimele 177/c a Reggio Calabria, è un’azienda di riferimento nel settore della vendita pneumatici a Reggio Calabria. Attiva dal 1973, la Pavone Gomme rappresenta una realtà dinamica e sempre aggiornata nel campo dei pneumatici per auto, moto e veicoli commerciali.

Fondata su una solida base di esperienza, competenza e professionalità del titolare Giovanni Pavone insieme al figlio Fortunato, è specializzata nella vendita e installazione di pneumatici e propone servizi garantiti da postazioni di lavoro attrezzate e strumenti di ultima generazione. Da Pavone gomme il cliente verrà consigliato e indirizzato verso la scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze per il cambio pneumatici estivi, invernali e 4 stagioni.

Presso il centro Pavone Gomme è possibile effettuare la revisione periodica di qualsiasi tipo di veicolo secondo le disposizioni ministeriali (autoveicolo, autocarro, motoveicolo, ciclomotore, quad) e si potranno effettuare anche interventi di piccola meccanica e servizio tagliandi a mezzi privati. Pavone Gomme sarà lieto di riservare ai soci del Trust una scontistica dedicata e personalizzata.