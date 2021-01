Pallacanestro Viola, nuova collaborazione commerciale con Redental

30 Gennaio 2021 19:01

Con una nota ufficiale, la Pallacanestro Viola comunica la nuova collaborazione commerciale con il centro odontoiatrico Redental

REDENTAL e VIOLA, nuova collaborazione commerciale. Il centro odontoiatrico REDENTAL del dott. Roberto Evoli diventa sponsor della Pallacanestro Viola. Il centro odontoiatrico è una struttura all’avanguardia che grazie alle tecnologie moderne ed avanzate in proprio possesso permette di curare i pazienti al meglio e al giusto costo.

Non tutti i sorrisi sono uguali, per un sorriso sano è necessario affidarsi a specialisti in Ortodonzia come REDENTAL, professionisti seri e che accoglieranno anche i pazienti più piccoli per l’ortodonzia pediatrica con la cura e l’attenzione necessarie. Sorridi con REDENTAL e Pallcanestro Viola, Uniti si vince! REDENTAL si trova a Villa San Giovanni in via 2 novembre 16, 89018