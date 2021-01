Pallacanestro Viola-Molfetta LIVE 4°Q: i neroarancio recuperano terreno, -3 a 5 minuti dal termine!

31 Gennaio 2021 19:35

Pallacanestro Viola-Molfetta, il racconto della gara valevole per la 9ª giornata di Serie B: i neroarancio in cerca di punti importanti dopo il ko nel derby

Piove su PalaCalafiore di Reggio Calabria, giornata uggiosa come l’umore della Pallacanestro Viola che fra le mura amiche del palazzetto di Pentimele affronta la Pallacanestro Pavimaro Molfetta nella gara valevole per la 9ª giornata di Serie B. I neroarancio vengono da una scottante sconfitta nel derby calabrese contro Catanzaro, maturata nei secondi finali del quarto quarto dopo aver concretizzato una rimonta che sembrava insperata visto il -15 di svantaggio. Oggi l’occasione giusta per rifarsi, riscattando allo stesso tempo la sconfitta subita, con 5 lunghezze di distacco, nel girone d’andata contro la formazione pugliese. StrettoWeb seguirà la gara in diretta dal PalacalaFiore raccontando le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Molfetta LIVE:

4° Quarto – Due punti per Gambarota, lasciato colpevolmente solo dalla difesa. 55-62

4° Quarto – Sempre Genovese, due punti preziosi per Reggio Calabria. 55-60

4° Quarto – Fallo di Gobbato, chiamata un po’ generosa: Gambarota in lunetta fa 2/2. 53-60

4° Quarto – Si riaccende Mazic per Molfetta: due punti in penetrazione con fallo, ma errore al libero addizionale. 53-58

4° Quarto – Tripla pazzesca di Gobbato! Viola a -3. 53-56

4° Quarto – Due punti per Gambarota, risponde da 2 Prunotto. 50-56

4° Quarto – Visentin cerca il contatto con Fall, lo ottiene e mette anche due punti: il libero addizionale va a segno. 48-54

4° Quarto – Fallo tecnico chiamato a Genovese, Gambarota sbaglia dalla lunetta. Sul ribaltamento Prunotto mette i primi due punti dell’ultimo periodo di gioco. 46-51

Fine 3° Quarto! – La Pallacanestro Viola va sotto di 14 punti, poi reagisce trascinata dal carisma di Yande Fall e dalla grinta di Gobbato e Roveda. 44-51

3° Quarto – Magia difensiva di Yande Fall che respinge Dell’Uomo e poi gli va contro, muso a muso: esperienza sconsigliata ad ogni avversario. La Viola è ancora in partita. 44-51

3° Quarto – Roveda cambia marcia in contropiede e mette due punti con tanto di contatto con il difensore. 44-51

3° Quarto – Sebrek subisce fallo da Serino: perfetto in lunetta, due liberi dentro. 42-51

3° Quarto – Yande Fall va in lunetta: 1/2 ai liberi, ma Roveda raccoglie il rimbalzo, serve lo stesso Fall che trasforma due punti e si fa perdonare. 40-51

3° Quarto – Prunotto perde palla: Gambarota in contropiede mette due punti. 37-51

3° Quarto – Mazic letale: altra tripla, anche il PalaCalafiore accusa il colpo. 37-49

3° Quarto – Splendido assist di Mazic che pesca Visentina: 2 punti per i pugliesi. 37-46

3° Quarto – Gobbato si fionda in area: penetrazione, 2 punti e libero addizionale, ma sbaglia dalla lunetta. 37-44

3° Quarto – Tripla di Dell’Uomo, Molfetta prova a scappare definitivamente. 35-44

3° Quarto – Svarione difensivo dell Viola, Molfetta costruisce una tripla aperta che Bini sbaglia: Mazic però raccoglie il rimbalzo e appoggia 2 punti facili facili. 35-41

3° Quarto – Subisce fallo Bini: 1/2 dalla lunetta. 35-39

3° Quarto – Gobbato da 2, primi punti anche per la Viola. 35-38

3° Quarto – Primi due punti per i pugliesi, li firma Dell’Uomo. 33-38

Fine primo tempo! – La Pallacanestro Viola si lascia rimontare nel finale di tempo e chiude a -3. Molfetta è abile nel cercare e trovare falli che puntualmente trasforma in punti preziosi. La classe di Gambarota e le mani caldissime di Visentin fanno il resto (9 punti, 2/2 da 3). 33-36

2° Quarto – Ancora problemi dalla lunetta per la Viola. Fallo su Calisi che trasforma entrambi i tiri liberi. 33-36

2° Quarto – Ancora Gambarota: fallo subito e due liberi dentro, sorpasso Molfetta. 33-34

2° Quarto – La classe di Gambarota: penetrazione in area e 2 punti con fallo. Libero addizionale dentro. 33-32

2° Quarto – La Viola si affida a Genovese che non tradisce: 2 punti per i calabresi. 33-29

2° Quarto – Ancora una tripla di Visentin entrato pericolosamente in ritmo. 31-29

2° Quarto – Ancora Visentin da 2, risponde Genovese con un jumper. 31-26

2° Quarto – Tripla di Visentin, Molfetta accorcia 29-24

2° Quarto – Assist spaziale di Roveda fra le linee, scivola addirittura Calisi superato dal pallone: Barrile raccoglie e infila 2 punti. 29-21

2° Quarto – Serino subisce fallo da Sebrek e fa 1/2 ai liberi. 27-21

2° Quarto – Due punti per Mazic, risponde uno straripante Yande Fall nel pitturato! 27-20

2° Quarto – Yande Fall domina nel pitturato e mette 2 punti, si ripete poco dopo con una conclusione da dentro l’area. 25-18

2° Quarto – Serino stoppa Gobbato e sul contropiede Gambarota mette due punti. 21-18

Fine 1° Quarto! – Buona Viola nel primo tempo, specialmente in fase offensiva. Per ora l’assenza di Mascherpa, seppur pesante, non sembra farsi sentire. Il merito è di Genovese e Barrile che con 9 e 8 punti stanno guidando egregiamente l’attacco neroarancio. Molfetta resta comunque a 5 lunghezze di svantaggio grazie ad un buon Mazic (10 punti e 2/3 da 3). 21-16

1° Quarto – Calisi subisce fallo da Prunotto e fa 1/2 dalla lunetta per l’ultima marcatura del quarto. 21-16

1° Quarto – Genoveseee! Altra tripla della sua partita, Viola saldamente al comando. 21-15

1° Quarto – Libero dentro di Prunotto, risponde Mazic con una tripla. 18-15

1° Quarto – Bel lavoro in post di Bini che appoggia due punti al tabellone. 17-12

1° Quarto – Roveda iscrive il suo nome al tabellino dei marcatori: 2 punti per Reggio Calabria. 17-10

1° Quarto – Fallo di Centofanti su Bini: 2 liberi dentro. 15-10

1° Quarto – Visentin in lunetta per Molfetta: 1/2. 15-8

1° Quarto – Ancora Genovese! Altra tripla per la Viola! 15-7

1° Quarto – Mazic subisce fallo e van in lunetta: 2/2. 12-7

1° Quarto – Ancora Barrile, questa volta nelle vesti di assistman. Conclude Genovese con una tripla. 12-5

1° Quarto – Yande Fall subisce fallo: 1-/2ai liberi. 9-5

1° Quarto – Reagisce la Viola! Due triple letali di Barrile. 8-5

1° Quarto – Risponde Molfetta: Mazic prima di 2, poi tripla. 2-5

1° Quarto – Primi due punti per Barrile. 2-0

1° Quarto – Palla a due! Primo possesso per la Viola, fallo su Roveda. 0-0

17:55 – I brividi dell’Inno di Mameli, sale la tensione a 5 minuti dalla palla a due. Ad infiammare il palazzetto ci pensano le urla di Tommaso Buffon, tifoso numero 1 dei neroarancio.

17:45 – Tutto pronto per l’inizio della gara fra Pallacanestro Viola e Pavimaro Molfetta. I neroarancio in cerca di punti per staccarsi dalle zone calde della classifica e riscattare il ko nel derby contro Catanzaro.