Pallacanestro Viola, Hypnos Srl è il nuovo sponsor

22 Gennaio 2021 22:15

HYPNOS Srl è il nuovo sponsor della Pallacanestro Viola: la nota ufficiale del club neroarancio

HYPNOS Srl è il nuovo sponsor della Pallacanestro Viola. Hypnos Srl si occupa della vendita e del noleggio di parcometri, autovelox, tutor, ZTL, di sviluppo software per polizie locali e per la Pubblica Amministrazione. Hypnos è specializzata nell’erogazione di servizi attraverso l’impiego di tecnologie innovative e lo sviluppo di software; l’azienda segue il cliente dall’analisi delle esigenze al supporto in fase di progettazione, all’installazione e manutenzione dei dispositivi alla loro gestione operativa, dal back office al front end. Hypnos Srl offre il servizio di consulenza e supporto alle amministrazioni locali al fine di garantire un servizio continuativo di sicurezza stradale e si rivolge ai Comandanti, Funzionari e Operatori di Polizia Locale, vantando di un ricco assortimento di servizi che spaziano dal noleggio alla vendita e al supporto tecnico dei gestionali progettati. Hypnos è sicuro e affidabile Partner di Comuni ed Enti locali e persegue lo scopo di contribuire al raggiungimento di obiettivi di sicurezza stradale e protezione ai cittadini.