Pallacanestro Viola, la composizione dell’organigramma societario

15 Gennaio 2021 11:57

Pallacanestro Viola, ecco l’organigramma societario completo: l’elenco di tutti i soci facenti parte della società neroarancio

Una seconda squadra, quella dei proprietari, per alimentare e sostenere il sogno neroarancio. Un’equipe di imprenditori, professionisti e – soprattutto – di tifosi che, anche durante una pandemia – non sta facendo mancare il proprio impegno al servizio della Viola. Ecco l’organigramma dei soci della Pallacanestro Viola Ssdarl che sta gettando le basi per il futuro del basket cittadino.

Ecco il “roster”:

Carmelo Laganà (amministratore unico)

Felice Lo Presti

Giuseppe Lo Presti

Gabriele Calabrò (nella qualità di presidente del Supporters Trust)

Fortunato Pavone

Antonino Calarco

Antonino Carrisi

Franco Calafiore

Vincenzo Maria Romeo

Addolorata Zacco

Amelia Zacco