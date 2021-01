Pallacanestro Viola, la Clinica Veterinaria San Giorgio è il nuovo sponsor della squadra

30 Gennaio 2021 11:21

Pallacanestro Viola stringe un nuovo accordo di partnership: la Clinica Veterinaria San Giorgio è il nuovo sponsor della squadra

La Clinica Veterinaria San Giorgio nasce quando, nel 2004, il dott Giuseppe Barillaro decide di lasciare Roma per realizzare un sogno: un grande centro polispecialistico nella sua città natale. Nasce così a Reggio Calabria una clinica attiva h24 per 365 giorni l’anno, con assistenza completa e alti servizi di chirurgia, medicina interna e diagnostica e immagini con tecniche avanzate.

Una struttura dotata di ambulatori con laboratori analisi e sale attrezzate per visite cliniche, con il servizio di Pronto Soccorso attivo 24 h e la presenza di medici in struttura anche durante la notte e nei giorni festivi. La Clinica Veterinaria San Giorgio annovera tra i collaboratori specialisti di fama internazionale e ha come mission lavorare con il massimo rigore scientifico e morale e con la massima trasparenza per garantire il giusto sostegno ai proprietari e ai loro compagni di vita.

Pallacanestro Viola e Clinica Veterinaria San Giorgio Uniti si vince! La Clinica Veterinaria San Giorgio si trova in Via Vecchia Pentimele 63, 89121 Reggio Calabria.