Bloccato TikTok dopo la tragedia di Palermo: “deve accertare l’età degli utenti”

22 Gennaio 2021 20:46

Garante della privacy dispone il blocco di TikTok dopo il caso della bimba di Palermo deceduta a causa di un “gioco pericoloso”

Disposto il blocco di TikTok. Il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, “ha deciso di sospendere dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Lo annuncia una nota dell’Autorità, che “ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo”. Intanto la procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina di 10 anni morta soffocata da una cintura stretta attorno al collo, probabilmente mentre partecipava ad un “gioco” sul social Tik-Tok. L’esame della piccola si svolgerà domani all’istituto di Medicina Legale del Policlinico. L’accertamento sarà eseguito domani per consentire l’espianto degli organi che i genitori hanno deciso di donare.