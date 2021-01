Palermo: ragazza morta nel burrone, terminato all’alba interrogatorio fidanzato

25 Gennaio 2021 07:20

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – E’ terminato sollo all’alba di oggi nella caserma dei carabinieri di Termini Imerese (Palermo) l’interrogatorio di Pietro Morreale, 19 anni, il ragazzo che ieri mattina ha fatto ritrovare in un burrone nelle campagne di Caccamo il cadavere semi carbonizzato della fidanzata, Roberta Siragusa, di 17 anni. Il giovane è stato ascoltato per tutta la notte dal sostituto procuratore di Termini Imerese Giacomo Barbara, che sta coordinando le indagini condotte dai carabinieri. Adesso si attende la decisione del magistrato. Il cadavere della ragazza è stato trasferito a Palermo per l’autopsia che sarà eseguita domani mattina,