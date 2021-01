Olimpiadi Tokyo 2021 rinviate? La clamorosa indiscrezione del ‘The Times’: ha vinto il Coronavirus

22 Gennaio 2021 11:02

Olimpiadi Tokyo 2021 a forte rischio rinvio, per il ‘The Time’ il governo avrebbe già deciso: dal Giappone però smentiscono

Olimpiadi Tokyo 2021 cancellate? Il ‘The Time’s lancia la clamorosa indiscrezione. L’emergenza legata alla pandemia di Coronavirus non sembra volersi arrestare in tutto il mondo, far arrivare un gran numero di atleti, staff e persone collegate alla macchina organizzativa, provenienti da ogni parte del globo, non sembra un rischio che il governo del Giappone abbia voglia di correre, secondo il quotidiano inglese. Nonostante il vaccino, per altro ritenuto non un requisito obbligatorio alla partecipazione, il Giappone potrebbe dare forfait per poi ricandidarsi nel 2032.

Il governo del Giappone ha però pubblicato una nota nella quale viene smentita la notizia pubblicata dal ‘Times’, nella quale però si fa riferimento all’incertezza della situazione legata alla pandemia: “vogliamo smentire categoricamente quanto scritto, non esiste un fatto del genere. Ovviamente dobbiamo tenere conto della situazione all’estero e decideremo se tenere effettivamente l’evento a un certo punto, ma fino ad allora, il governo giapponese farà ciò che deve essere fatto”.