Olimpiadi Tokyo 2021, il CIO ha deciso: Italia esclusa dai Giochi! Un decreto può ancora evitare l’umiliazione

25 Gennaio 2021 12:09

Il CIO è pronto ad escludere l’Italia dalle Olimpiadi di Tokyo 2021: serve un decreto che restituisca l’autonomia al Coni: ma il tempo è quasi terminato!

“Il Comitato Olimpico internazionale ha pronto il documento di sospensione del Coni: un atto che per l’Italia non ha precedenti e che impedirebbe agli atleti azzurri di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo al via il 23 luglio sotto la bandiera del nostro paese“. La situazione descritta da ‘Repubblica’ è a dir poco angosciante: l’Italia rischia seriamente di essere esclusa dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il CIO non ha intenzione di fare alcuno sconto, equiparando la situazione italiana a quella di Paesi come Bielorussia e Russia che gareggeranno senza inno, bandiera e con gli atleti etichettati come ‘indipendenti’.



Il motivo? La perdita di autonomia del CONI rispetto allo Stato causata dalla riforma dello sport varata dal governo Lega-M5S e non sanata dalla controriforma Spadafora in tempi recenti. Secondo quanto scritto nella ‘Carta Olimpica’, l’autonomia del CONI è caratteristica indispensabile per la partecipazione ai Giochi. Il presidente del CIO, Thomas Bach, aveva invitato lo Stato italiano a risolvere tale problema, appello finito nel dimenticatoio, così come il decreto che potrebbe evitare la figuraccia all’Italia che, esiste già, ma è bloccato dalla burocrazia. C’è tempo fino a mercoledì alle 17:30, quando il CIO ufficializzerà l’umiliazione di vedere Federica Pellegrini, alla sua ultima Olimpiade come ‘atleta indipendente’.

Repubblica fa notare che: “il premier Conte può ancora evitare, seppur in extremis, la figuraccia globale. Come? Convocando entro domani un Consiglio dei ministri, che approvi un decreto per risolvere la questione dell’autonomia del Coni. A dirla tutta, un decreto esiste già: è stato scritto in accordo tra gli uffici del ministero dello Sport e quelli del Mef, e in poche righe determina garanzie per l’autonomia funzionale e gestionale del Coni trasferendogli la pianta organica dei dipendenti che ha in uso da Sport e Salute. Ma il decreto giace in un cassetto, bloccato da ostruzioni politiche. L’ufficio sport sta provando a portare il decreto in approvazione in tempo. Ma basterebbe approvarlo prima dei Giochi, per permettere al Cio di ritirare la sospensione in tempo: bastano 24 ore“.