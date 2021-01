3 Gennaio 2021 16:32

Nuovo Dpcm: terminato il vertice del Governo, Speranza incontrerà il Cts

E’ terminato il vertice tra il premiere Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e membri del Cts. La riunione era stata convocata per fare un punto sull’emergenza Covid in vista della scadenza delle misure restrittive messe in campo per le festivita’. A quanto si apprende, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, vedra’ nelle prossime ore il Cts e i membri della Cabina di regia per il monitoraggio regionale.