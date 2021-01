Nuovo Dpcm, Speranza: “servono ancora restrizioni”. Ipotesi abbassamento indici rischio per entrare in arancione

11 Gennaio 2021 15:08

Nuovo Dpcm, le parole del ministro della Salute Roberto Speranza

Il divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici “si è dimostrata una norma ragionevole che ha funzionato nel periodo natalizio. Credo che avrebbe senso confermarla“. Lo ha detto su Rai Radio 2 il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto durante il programma ‘Non è un Paese per giovani’ al termine della riunione di oggi tra Governo e Regioni sul nuovo Dpcm anti-coronavirus. “Domani sarà il Parlamento ad esprimersi – ha ricordato – ed entro giovedì venerdì avremo un testo definitivo. La situazione epidemiologica non è da sottovalutare“, ha poi ribadito il ministro, sottolineando che “l’epidemia è ancora molto forte e per questo servono ancora restrizioni e comportamenti corretti“.

Nuovo Dpcm: ipotesi abbassamento indici rischio per entrare in arancione

Intervenire sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi in zona arancione delle regioni a rischio alto: e’ quanto avrebbe proposto, secondo quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione tra governo e Regioni, ribadendo che sara’ mantenuto il modello delle fasce e che sara’ confermato nel nuovo Dpcm l’abbassamento della soglia dell’Rt: con 1 si va in arancione e con 1,25 in zona rossa.