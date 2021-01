Nuovo Dpcm: oggi l’incontro tra Conte, Boccia e i capi delegazione

3 Gennaio 2021 13:43

Nuovo Dpcm, nell’incontro di oggi si parlerà delle misure da prendere dopo il 7 gennaio

Si dovrebbe tenere oggi una riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e i capi delegazione dei partiti di governo. Sul tavolo, spiegano fonti dell’esecutivo, la situazione dell’epidemia da Covid-19, vista anche la scadenza, il 7 gennaio, delle misure messe in campo in occasione delle festività. L’incontro dovrebbe tenersi in mattinata. Alla riunione, secondo quanto si apprende, prenderanno parte anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e i rappresentanti del Comitato tecnico scientifico.