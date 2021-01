Nuovo Dpcm, ecco quali locali dovranno chiudere alle 18 e tutti quelli che invece potranno rimanere aperti fino alle 22

17 Gennaio 2021 16:53

Nuovo Dpcm: gelaterie e pasticcerie aperte e bar chiusi dopo le 18:00 anche con asporto

“Cerchiamo di chiarire la norma che non consente l’asporto dopo le 18:00” , così Davide Destefano responsabile nazionale Conpait titolare di Gelato Cesare di Reggio Calabria, Ci si deve rifare ai due famosi codici ateco per molti incomprensibili, “non potranno fare asporto tutti coloro che hanno come codice prevalente uno dei due citati nel DPCM e cioè 56.3 e 47.25 . Questo significa che, ad esempio, un bar che è anche pasticceria o addirittura ristorante ma ha come codice ateco prevalente nella visura camerale il 56.3 non potrebbe fare asporto di alcun genere”.