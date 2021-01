NFL, Bill Belichick cambia idea: il coach dei Patriots rifiuta la Medaglia Presidenziale della Libertà da Trump

12 Gennaio 2021 15:27

Bill Belichick cambia idea: l’allenatore dei New England Patriots rifiuta la Medaglia Presidenziale della Libertà da Donald Trump dopo i fatti di Washington

Bill Belichick ha deciso di fare un passo indietro e ripensarci. Il mitico allenatore dei New England Patriots, vincitore di 6 titoli NFL, avrebbe dovuto ricevere la Medaglia Presidenziale della Libertà, massima onorificenza degli Stati Uniti (già consegnata in passato a sportivi del calibro di Muhammad Alì, Michael Jordan, Tiger Woods) direttamente dal presidente americano uscente Donald Trump. Inizialmente propenso ad accettare, vista la sua posizione politica repubblicana e l’amicizia che lo lega al ‘Tycoon’ da diversi anni, ha successivamente optato per il rifiuto. Coach Belichick ha cambiato idea in seguito ai fatti di Washington, poichè rimasto scosso dall’assalto al Parlamento americano da parte dei manifestanti pro-Trump. “Quei tragici eventi mi hanno indotto a ripensarci”, le sue parole.