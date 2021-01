Neymar, spesa folle sul videogioco Counter Strike: spesi 40.000 euro per le skin delle armi

3 Gennaio 2021 13:00

Uno youtuber ha calcolato la possibile spesa complessiva che Neymar ha effettuato per personalizzare le skin su Counter Strike: la cifra è folle

Grazie alla popolarità assunta da Twitch negli ultimi anni, diversi calciatori hanno iniziato a mostrare le proprie partite ai più famosi videogiochi del mondo in live, come fossero deglis treamer professionisti. Neymar è uno dei più attivi in questo campo e non sembra badare a spese. Lo youtuber TDM_Heyzeus ha fatto i conti in tasca alla stella del PSG, provando a calcolare approssimativamente la cifra spesa da ‘O’Ney’ per le skin delle sue armi sul famoso sparatutto Counter Strike. Neymar arebbe speso circa 40.000 euro per per acquistare quelle che fondamentalmente sono delle personalizzazioni dei colori o delle fantasie sulle armi, più utili all’occhio che alle dinamiche di gioco.