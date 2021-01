Neymar stupisce tutti, altro che festa di Capodanno con 500 persone: cenetta in famiglia e stoccata social!

1 Gennaio 2021 15:32

Neymar mette a tacere le voci della tanto chiacchierata festa di Capodanno con 500 persone: il fuoriclasse brasiliano resta a casa con i propri cari

Nell’ultima settimana del 2020, Neymar era finito al centro di una particolare polemica. Il calciatore del PSG, tornato in Brasile per passare le vacanze, sembrava volesse festeggiare l’arrivo del nuovo anno in grande stile. I rumor più volte ripresi dai giornali brasiliani parlavano di una mega festa con 500 invitati con tanto di musica e sala per i videogiochi nella quale divertirsi e brindare al 2021 senza il minimo rispetto delle regole anti-Covid. La procura di Rio de Janeiro ha addirittura aperto un’inchiesta sulla faccenda. Neymar ha però sorpreso tutti. Il calciatore ha postato sui social una serie di scatti e stories nelle quale appare insieme alla famiglia, in quella che è sembrata essere una tranquilla serata passata a festeggiare in casa senza bagordi o esagerazioni di alcun tipo. Certo, la tavola è apparecchiata con tanti posti, ma lo stesso Neymar ci tiene a sottolineare che il suo Capodanno è con gli affetti più cari, “non proprio 500 persone!“